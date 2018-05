Seit der Gründung des Musikvereins Heselwangen vor 60 Jahren stellen die Vereinsmitglieder alljährlich in der Ortsmitte einen Maibaum auf und die Musikanten erfreuen mit einem Platzkonzert die zahlreichen Zuschauer. Unter dem Motto "Blasmusik macht Laune" erklangen am Montagabend unter der Stabführung von Adrian Ullrich Märsche und Polkas und die Besucher wurden beschwingt in den Wonnemonat Mai entlassen. Nach der Maibaum-Wache konnten sich die Musikanten mit Familien anderntags auf die Maiwanderung begeben. Foto: Jetter