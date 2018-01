Balingen Herth: "Die SPD wird weiterhin gebraucht"

"Einige meinen, die Sozialdemokratie habe alles für ihre Wähler erreicht und sei somit überflüssig. Das sehe ich nicht so", sagte Ortsvereinsvorsitzender Joke Herth. Die SPD werde weiterhin gebraucht. Die Bildung einer Großen Koalition beurteilte Herth kritisch: "Ich kann momentan keine großen Gemeinsamkeiten mehr erkennen. Ich lasse mich aber auch gerne überraschen."

Der Kreistag habe einen Standort für ein neues Krankenhaus in Balingen gefunden – "oh pardon, in Albstadt", stichelte der Vorsitzende. Somit gebe es auch für die Balinger SPD 2018 viel zu tun. Zudem sei die Gartenschau 2023 auf den Weg gebracht worden, und die Kommunalwahlen 2019 stünden vor der Tür.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Balinger Gemeinderat, Ulrich Teufel, zeigte sich sicher, dass auch die Regionalstadtbahn, der Brandschutz oder die Straßensanierung noch viel Arbeit bedeuteten. Auch das Anliegen des HBW müsse diskutiert werden: "Aber bei den derzeitigen Spielergebnissen des HBW wird eine Halle vermutlich bald nicht mehr gebraucht."