Balingen Her mit den Ideen für den Aktivpark

Der Aktivpark ist eines der zentralen Vorhaben im Rahmen der Gartenschau. Er ist Bestandteil der sogenannten Landschaftsachse Nord, die sich von den Auen über die Hindenburgstraße bis zur Stadtmühle erstreckt. Beim Aktivpark geht es dabei um die Frage, wie der Bereich an der Eyach, wo derzeit noch die Tennisplätze sind, im Anschluss an den vom Gemeinderat unlängst beschlossenen Neubau des Jugendhauses neu gestaltet werden soll. Den Zuschlag für die Planungsleistungen hat das Überlinger Büro Planstatt Senner erhalten – allerdings haben die Balinger dabei ein wichtiges Wort mitzureden.

"Wenn ihr einen geilen Park wollt, dann redet mit", sagt Erik Flügge in Richtung der Schüler. Flügge ist Geschäftsführer des Büros Squirrel+Nuts, dessen Aufgabe es ist, Ideen, Anregungen und Vorstellungen zum Aktivpark zu sammeln.

Was also wünschen sich die Realschüler in den Eyach-Auen? Flügge fragt zunächst danach, was in einem solchen Aktivpark unbedingt drin sein sollte. Die Schüler nennen beispielsweise einen Bereich für Sport, Klettern etwa, einen kleinen Bolzplatz oder eine Skate- und BMW-Strecke. Der Park sollte ihrer Meinung in verschiedene Areale aufgeteilt sein, je nach Altersklassen und Interessen etwa. Für Kleinkinder eine Extraecke. Für diejenigen, die dort ausspannen wollen, einen Rückzugsort – gerne mit WLAN. Eine bunte Mischung zwischen Aktivität und Naherholung. Und mit Zugang zur Eyach, damit man im Sommer die Beine im Wasser baumeln lassen kann.