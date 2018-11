Balingen Heller, freundlicher und auch wärmer

Geislingen. Die Räume sind 40 Jahre alt und waren von dunklen, drückenden Brauntönen und altmodischer Holzoptik dominiert. "Wir wollten die Aussegnungshalle zeitgemäß neugestalten. Die Stimmung an so einem Ort ist ja ohnehin bedrückend. Deswegen präsentieren sich die Räumlichkeiten jetzt heller, freundlicher und wärmer ", so Theresa Schaitel, Pressesprecherin der Stadt Geislingen.

Klimatechnik ausgetauscht

Nach jahrzehntelangem Gebrauch musste die unzuverlässige Klimatechnik ohnehin erneuert werden. Dies nahm man zum Anlass, um die Räumlichkeiten von Grund auf zu renovieren.