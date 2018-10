Balingen Heizkosten kommen auf den Prüfstand

Balingen. Für viele Mieter und Hauseigentümer sind die Heizkostenabrechnungen oft unverständlich, so dass die Bewertung des eigenen Verbrauchs schwer fällt. Um Hilfestellung zu geben, bieten die Energieagentur Zollernalb und die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Montag, 22. Oktober, von 15 bis 18 Uhr kostenlose Beratungen im Balinger Rathaus an.