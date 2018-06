Balingen Heiratsantrag kommt vom Dach der Welt

Balingen/Tibet. Gesendet habe er es über ein chinesisches 3G-Netz, sagt er, und ein paar Stunden später sei es tatsächlich angekommen: "Sie hat Ja gesagt." Anders als bei einem Kollegen, der im vergangenen Jahr einen ähnlichen Heiratsantrag gemacht habe: "Bei ihm war die Antwort Nein."

Der Everest sei der letzte der "Seven Summits" gewesen, der höchsten Gipfel der sieben Kontinente. "Ich bin der 81. Deutsche, der ihn bestiegen hat, und ich bin der 292. Mensch, der die ›Summits‹ geschafft hat", sagt Martin Szwed. "Es war mein Zwangsberg, ich hatte ja schon sechs von sieben bestiegen."

Nach seiner Krebsdiagnose 2006, als es hieß, dass er höchstens noch zwei Jahre leben werde, hatte er sein Leben umgekrempelt. "Sterben", sagt er, "war für mich keine Option." Als er die Krebstherapie begann, hatte er sich gerade für den Ironman vorbereitet. Nach der Therapie sei er "ein Wrack" gewesen, musste langsam wieder Kraft aufbauen. Dann nahm er die "sieben Höchsten" in Angriff. Und machte auch weiter, nachdem es 2015 in Zusammenhang mit seiner Südpol-Expedition negative Schlagzeilen gegeben hatte. Ab dann war es still geworden um den Balinger Extremkletterer. Nach der unschönen Trennung von der Balinger Kletterhalle, wo er als Geschäftsführer tätig gewesen war, sei er freiberuflich als Industriekletterer unterwegs gewesen – "überall dort, wo man mit dem Kran nicht hinkommt". Aber sein Ziel, die "Seven Summits" zu bezwingen, habe er die ganze Zeit über weiter verfolgt, sagt er: 2015 habe er mit einer Gruppe von Bergsteigern die Carstensz-Pyramide in Westpapua bestiegen, und 2016 in Nepal den Manaslu und den Ama Dablam.