Balingen Heimatklänge – wie vor 40 000 Jahren

Balingen. Es geht darum, die Ursprünge der Musik in der Heimat zu ergründen. Und die weltweit ältesten Musikinstrumente, die bisher bekannt sind, wurden in Höhlen der Schwäbischen Alb gefunden. Beim Konzert in der Balinger Stadtkirche am Freitag, 19. Oktober, 19 Uhr, und bei den Konzerten im Haus der Volkskunst in Dürrwangen am Samstag, 20. Oktober, 15, 18 und 20.30 Uhr, aber auch am verkaufsoffenen Sonntag in der Balinger Stadtmitte sind die "Heimatklänge" zu hören. Weitere Konzerte sind in der Stadtkirche in Blaubeuren und im Haus der Begegnung in Ulm.

In den Höhlen der Schwäbischen Alb wurden neben Tier- und Menschenfiguren aus Mammutelfenbein, die rund 40 000 Jahre alt sind und die zu den ältesten bekannten Kunstwerken der Menschheit gehören, auch Musikinstrumente gefunden – Flöten. Flöten bringen auch die Gruppen mit, die in diesem Jahr bei der Volkstanzgruppe Frommern zu Gast sind.

"Die sardischen Flöten waren aus Flamingobeinen", weiß Manfred Stingel. Eine Launedda, eine sardische Flöte, war ihm bei seinem Besuch auf Sardinien vor zwei Jahren gezeigt worden. Kurze Zeit später habe er mit zwei jungen Leuten aus dem Haus der Volkskunst in der Steinzeitwerkstatt im URMU (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren) einen Knochenflötenbau belegt. "Wir haben zwei Flöten nachgebaut, die in Höhlen in der Schwäbischen Alb gefunden wurden", sagt Stingel. Die Idee für das Thema des Festivals war geboren.