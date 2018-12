Balingen Heiligabend: Schnee und unter Palmen

Andere Mittelmeeranrainer werden indes immer unbeliebter. "Tunesien ist im Moment nicht mehr gefragt", so El Sayed. "Die Türkei wird noch angefragt, aber nicht mehr so stark wie früher."

Reisetrend nach Ägypten und in die Emirate nimmt zu

Julia Geringer von AR Reisen, die einen großen russischsprachigen Kundenstamm hat, kann keinen Abwärtstrend bei den Buchungen von Urlauben in die Türkei feststellen. Sie hat etwas anderes beobachtet: "Als es in der Türkei gekriselt hat, war’s sehr viel günstiger. Jetzt sind die Preise wieder ordentlich angezogen, und es ist deutlich teuer geworden. Wahrscheinlich wollen sie die Verluste ausgleichen."

Während es viele Menschen über die grauen Wintertage in den Süden zieht, wird der klassische Winterurlaub immer unbeliebter. "Früher hat man die Berge gebucht", erinnert sich Simone Wingert von TUI Reisen, "die typische Ski- und Winterreise nimmt aber ab."

"Die Leute verreisen heute anders, aber weniger auf keinen Fall", sagt Ursula Haug von TUI Reisen: "Grundsätzlich verreisen eher Paare an Weihnachten." Während Familien einmal im Jahr einen großen Familienurlaub planen, gehe der Trend bei den sogenannten "Best-Agern", also Paaren über 50, zur Zweit- und Drittreise. Gerade diese Paare ohne Kinder oder mit Kindern, die bereits ausgezogen sind, ziehe es über Weihnachten fort. Besonders Karibik-Kreuzfahrten seien bei dieser Zielgruppe immer begehrter.

Die Kunden des Reiseveranstalters Maas zieht es nicht in weit entfernte, warme Regionen. "Unsere Kunden sind eher ältere Menschen, die an Weihnachten nicht gern alleine sein möchten. Die wollen in die Berge – in der Hoffnung, dass es schneit", so Wolfgang Mattes von Maas Reisen.

Während es Familien und "Best Ager" in die Karibik und die Arabischen Emirate locke, wünsche sich der Kundenstamm von Maas gemütliche Tagesfahrten zu Weihnachtsmärkten oder "Schnee und Weihnachtstage mit gleichgesinnten Leuten", so Mattes. Dieses Jahr sei Südtirol, inklusive besinnlicher Weihnachtsfeier und Gottesdienst im Bergdorf, angesagt.

"Wer jetzt noch weg will, muss flexibel sein."

Für spontane Reisende, die jetzt noch schnell über die Feiertage weg wollen, sieht es schlecht aus: "Wer jetzt noch fliegen will, muss flexibel sein, was Abflughafen und Ziel angeht", dämpft Ursula Haug von TUI Reisen allzu große Erwartungen. "Viele glauben, Last Minute ist immer billig. Über Weihnachten ist das nicht so."

Auch Julia Geringer von AR Reisen hat ihr "Silvester unter Palmen" bereits im Juli gebucht. Inzwischen würde diese Reise gut doppelt so viel kosten. "Wer noch weg will, muss ordentlich zahlen", gibt sie zu bedenken. Auch Jasmina El Sayed von Thomas Cook Reisen hat schlechte Nachrichten für alle von spontanem Fernweh Geplagten: "Mit ein wenig Glück findet man noch was, aber eher nicht."