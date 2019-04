Balingen/Hechingen Vergewaltiger: Statt Gefängnis in Psychiatrie

Balingen/Hechingen - Weil er an einer krankhaften seelischen Störung leidet, muss der 22-jährige Balinger, der im vergangenen Jahr eine junge Frau in Hechingen vergewaltigt hat, nicht ins Gefängnis. Stattdessen hat die Große Strafkammer am Landgericht Hechingen unter dem Vorsitz von Richter Breucker am Montag die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus beschlossen.