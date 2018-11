Balingen/Hechingen Angeklagte legen umfassende Geständnisse ab

Die von der Staatsanwaltschaft in der Anklage erhobenen Vorwürfe habe er "grundsätzlich zu verantworten", heißt es in der "geständigen Einlassung" des Hauptangeklagten. Allerdinge könne er nicht genau sagen, ob die Mengen, die in der Anklage angegeben wurden, korrekt seien. Schließlich sei er bei den Taten nicht zugegen gewesen. Schätzungsweise einmal pro Woche seien die Tanks außerhalb der Öffnungszeiten des Klärwerks in gewisse Schächte geleert worden. Diese Kanäle seien für die Entsorgung auch ohne vorherige Absprache mit den Betreibern verwendet worden. Ihm sei klar, dass das Ablassen ins Kanalnetz nicht korrekt gewesen sei, sagte der Mann. "Aber es kam zu keiner tatsächlichen Umweltgefährdung."