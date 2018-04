Balingen HBW: Stumpp wird neuer Hauptsponsor

"Wir freuen uns, Hauptsponsor beim HBW in der Saison 2018/19 zu sein. Der HBW spielt schon seit Jahren Spitzenhandball auf höchstem Niveau und ist ein Aushängeschild für Balingen und den gesamten Zollernalbkreis", so Arne Stumpp. Die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft seien wichtige Vorbilder für die Jugendlichen in der Region, so Stumpp weiter. Das Engagement des Bauunternehmens nennt HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel "gerade in der aktuellen sportlichen Situation natürlich ein tolles Zeichen".

Wichtig ist dem neuen Hauptsponsor auch die Unterstützung der hervorragenden Jugendarbeit des HBW. Rund 300 Jugendliche gehören dem Verein an; die Nachwuchsmannschaften sind laut Verein in allen Klassen in Baden-Württemberg absolute Spitze.