Balingen HBW mit Blick nach oben – und Nachwuchs als Reserve

"Das erklärte Ziel unserer ersten Mannschaft, der Wiederaufstieg in die Bundesliga, wurde nicht erreicht, aber die zweite Mannschaft hat mit einer sehr jungen Mannschaft eine sensationelle Runde 2017/18 gespielt. Sie war lange Zeit ganz vorne dabei und hat am Ende den hervorragenden fünften Platz erreicht", sagte Foth mit Blick auf die sportlichen Ereignisse. In der aktuellen Spielzeit habe die Profimannschaft derweil einen Superstart hingelegt.

Wolfgang Strobel, Geschäftsführer der HBW-KG und Sportlicher Leiter der zweiten Mannschaft, lobte die sehr gute Zusammenarbeit. Das Nachwuchsteam spiele bislang eine sehr gute Saison und verfüge über einige Spieler mit Perspektive. Es sei wichtig, so Strobel, dass die Mannschaft die Dritte Liga halte, um die Spieler weiter entwickeln zu können.

Julian Thomann, Sportlicher Leiter der JSG Balingen-Weilstetten, bezeichnete es als einen "Nackenschlag", dass das Aushängeschild A-Jugend nicht mehr in der Bundesliga spiele.