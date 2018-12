Balingen Haushalt 2019 – mit Verbesserungen

Zollernalbkreis. Die gute Entwicklung werde sich nicht beliebig fortsetzen, warnte der CDU-Fraktionsvorsitzende Lambert Maute. Die Senkung der Kreisumlage sei ein "mutiger Schritt" angesichts der Millionenprojekte Zentralklinikum, Kreisschulen und öffentlicher Personennahverkehr – Dinge, die der Landkreis in den nächsten Jahren schultern müsse. Gleichzeitig brachte Maute den Antrag ein, 200 000 Euro in den Haushalt einzustellen für ein Förderprogramm zum Abbau der Barrieren. Zum Thema sozialer Wohnungsbau, der allgemein gefordert werde, bemerkte Maute hingegen, dass das Aufgabe der Städte und Gemeinden sei.

Auch Lothar Mennig (FWV) mahnte, dass es kein Gesetz gebe, "dass die Steuern auch in Zukunft sprudeln werden" und forderte "ausgewogene Finanzierungskonzepte für alle großen Vorhaben". Mennig sprach das neue Zentralklinikum an und die Notwendigkeit, den Klinikstandort Albstadt mit viel Geld schnell zu ertüchtigen, "um für alle Möglichkeiten gewappnet zu sein". Mit der Doppik könne man sich nicht anfreunden, bemängelte Mennig schließlich noch: "Es fehlt die Übersichtlichkeit."

Wenig Schulden habe man, aber "zu viele angesichts der großen Zukunftsaufgaben", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Martin Haller. Die Senkung der Kreisumlage sei nicht richtig: "Wir haben nicht genügend Speck auf den Rippen." Der Kreis sollte nur das erledigen, wozu die Gemeinden nicht in der Lage seien. Einige Anträge stellte Haller im Namen seiner Fraktion: die Kinderärztliche Notfallsprechstunde auf Samstag auszudehnen, ein Konzept für den sozialen Wohnungsbau im und durch den Kreis zu erarbeiten und dafür eine Million im Haushalt einzustellen, eigene Kompetenzen bei europaweiten Ausschreibungen zu entwickeln anstatt externe Büros zu beauftragen, und dafür zu sorgen, dass der Schienenverkehr auf der Zol­lernbahn ertüchtigt wird, bis die Regionalstadtbahn gebaut sei. Denn der Schienenverkehr sei, so Haller, in einem "erbärmlichen Zustand".