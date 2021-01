Balingen Haus mit Tradition

Balingen (mir). "Taste of India" nennt sich das neue Restaurant, das in der Neuen Straße 7 in den Räumen des ehemaligen Restaurants "Muttle" eingezogen ist. Somit ist wieder Leben in der Traditionsgaststätte. Das von Metzger Robert Metz gegründete Gasthaus wurde bis Mitte der 90-er-Jahre von der Familie Pfeiffer geführt. 2015 übernahm es Banu Hajra, eine Frau mit türkischen Wurzeln, die die Tradition der deutschen Küche am bestehenden Standort fortführen wollte.