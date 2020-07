Balingen Hat Schiefersee-Ärger bald ein Ende?

Mitglieder des Sportfischervereins stimmten diesen Aussagen zu und merkten an, dass der See bei einer fortdauernden überproportionalen Nutzung durch Badegäste zu kippen könnte und damit alle Fische zu verenden drohen. Auch die Sportfischer wiesen auf die Dringlichkeit hin, eine Lösung zu finden.

Verstöße können künftig von Polizei und Security geahndet werden

Ortsvorsteher Stephan Reuß teilte dazu im Ortschaftsrat mit, dass man sich der prekären Situation bewusst sei. Bereits seit einiger Zeit sei er wegen des Schiefersees in Kontakt mit dem Balinger Ordnungsamt sowie Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Mittlerweile habe man sich auf den Erlass einer Bade- und Benutzungsordnung abgestimmt. Der Ortschaftsrat werde diese in der Sondersitzung am Dienstag, 4. August (19 Uhr, Festhalle Frommern) verabschieden. Mit dieser Bade- und Benutungsordnung habe die City-Streife und die Polizei dann eine konkrete Handhabe, um Verstöße verfolgen zu können. Zudem solle, so Reuß, die Präsenz des Sicherheitsdienstes an den Wochenenden erhöht werden.