Balingen Hartgesottene Kelly-Fans übernachten für guten Platz vor Rathaus

Sie erinnert sich noch an jede einzelne Sekunde: Carmen Lindner aus Salzburg hat 2016 fünf Minuten lang mit Michael Patrick Kelly gesprochen. "Er stand im Restaurant des Hotels, ich durfte ihm die Hand schütteln", erzählt die 37-jährige Österreicherin. "Dann hat er mich gefragt, woher ich komme." Voller Stolz und mit Gänsehaut berichtet sie am Freitag, dass sie sogar ein Selfie mit ihrem Idol machen durfte. Die anderen sechs Frauen hören gebannt zu. Obwohl sie die Geschichte über den, wie sie sagen, "magischen Moment" längst kennen. Schließlich begegnen sie sich regelmäßig bei Konzerten, sind in der selben Whats­App-Gruppe, tauschen sich in Fanforen bei Facebook aus. Nun treffen sie in Balingen wieder einmal im echten Fan-Leben aufeinander.

"Kelly bestimmt unseren ganzen Alltag", gesteht Rebecca Fröhlich aus Weiden. Die 36-jährige arbeitet als Tagesmutter. "Klar, dass die Kleinen bei mir mit den Kellys aufwachsen, es läuft keine andere Musik", lacht sie.

Stefanie Künzel aus Baden-Baden ist mit 25 Jahren die jüngste in der Riege. Ihr erstes Konzert erlebte sie vor 20 Jahren in Freudenstadt auf den Schultern ihres Vaters. Seitdem ist Kelly für sie nicht mehr wegzudenken aus ihrem Leben.