Balingen Hans Rogg ist tot: Leben für die Firma, die Familie, die Region

74 Jahre lang war Hans Rogg beruflich in dem Unternehmen aktiv, das sein Vater Karl Rogg 1938 in Balingen begründet hatte. Er lernte das Geschäft von der Pike auf: Schon im Alter von 14 Jahren arbeitete er neben der Schule in der Schreinerei und der Polsterei mit. Nach dem Besuch der Höheren Handelsschule in Ebingen und der Ausbildung zum Kaufmann wurde er 1951 Kommanditist.

Damit begann die Zeit, in der sich die Firma Rogg kräftig entwickelte. Nach dem Tod des Vaters leitete Hans Rogg von 1973 an die Geschäfte. Die Expansion schritt stetig voran, neben dem Bau des Zentrallagers an der Bundesstraße 463 in Balingen wird 1979 das Reutlinger Wohnland eröffnet, kurz danach folgt der Mitnahmemarkt Rogg & Roll. 1997 wird an der Zentrale in Balingen der große Neubau errichtet, mit einem Investitionsvolumen von 40 Millionen Mark.

Den Ausbau gestaltete Hans Rogg gemeinsam mit seinem Sohn Jochen; dieser war nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften als Vertreter der dritten Generation ins Unternehmen eingestiegen. Und auch Tochter Beatrice war involviert: Den Rogg & Roll-Markt gestaltete sie als Innenarchitektin.

Als Unternehmenschef lagen Hans Rogg insbesondere die Ausbildung junger Leute sowie die Entwicklung der Region am Herzen: So war er etwa außer in berufsständischen Gremien auch bei der Industrie- und Handelskammer sowie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Zollernalbkreises engagiert. Die Entwicklung seiner Heimatstadt und der Region verfolgte Hans Rogg bis zuletzt mit großem Interesse, die Zeitung las er von der ersten bis zur letzten Seite.

Wirtschaftsmedaille und Ehrenring

Neben der vielen Arbeit war die Familie für Hans Rogg ein Quell steter Freude. Er und seine spätere Ehefrau Annemarie (die 2017 verstarb) hatten sich auf der Handelsschule kennen- und dann liebengelernt. Ihre Eltern hätten eine "glückliche Ehe und gemeinsame Zeit" gehabt, erinnert sich Tochter Beatrice Kern. Für seine Nächsten sei Hans Rogg immer dagewesen, die Enkelkinder hätten ihm Glück bereitet.

Doch auch von Schicksalsschlägen blieb Hans Rogg nicht verschont: Mit seiner Frau bekam er drei Kinder. Ein Sohn, Matthias, starb im Alter von zwei Jahren bei einem Unfall. Der Erstgeborene, Jochen Rogg, kam im vergangenen Jahr bei einem Motorradunfall ums Leben.

Vielleicht war es diese ganze Bandbreite des Lebens, die mit dazu führte, dass Hans Rogg sich über das normale Maß hinaus für soziale Belange engagierte. Beispielhaft dafür stehen seine Unterstützung der Lebenshilfe und der Mariaberger Heime. Ebenso war er, der zeitlebens eine Leidenschaft fürs Kegeln hatte, ein stiller und stetiger Förderer vieler Vereine in der Region. Zusammen mit seiner unternehmerischen Leistung führte das zur Verleihung der baden-württembergischen Wirtschaftsmedaille: Hans Rogg erhielt sie vor zwei Jahren aus den Händen der Balinger CDU-Politikern Nicole Hoffmeister-Kraut. Davor hatte Hans Rogg bereits den Ehrenring der Stadt Balingen erhalten.

Die Trauerfeier für Hans Rogg ist am Mittwoch, 9. Oktober, ab 13 Uhr in der katholischen Kirche Heilig Geist in Balingen.