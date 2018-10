Balingen Handwerk kürt besten Nachwuchs

Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, wertet diese Zahl als Beleg für die engagierte Ausbildungsarbeit der Betriebe: "Der Erfolg der Junghandwerker ist immer auch ein Verdienst der Ausbilder."

Das Ergebnis im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen: insgesamt 93 Auszeichnungen, hiervon 43 erste Plätze, 29 zweite und 21 dritte. Jede dritte Auszeichnung ging in diesem Jahr an eine Gesellin. Insgesamt 36 Frauen setzten sich in der Konkurrenz zu den Gesellen durch, darunter auch in bislang eher männerdominierten Berufen wie Feinwerkmechaniker, Maler, Lackierer und Fahrzeuglackierer.

Erste Kammersieger aus dem Zollernalbkreis sind: Orthopädieschuhmacher Lukas Hirschler aus Albstadt, Firma Löffler, Mössingen; Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker Moritz Letsch aus Balingen, Autohaus Karosseriebau Fuoss, Balingen; Fleischer Jan-Paul Heinrich aus Burladingen, Heinrich Fleischwarenfachgeschäft, Burladingen; Maler und Lackierer Marvin Muschkowitz aus Haigerloch, Firma Alfred Lehmann, Haigerloch; Kraftfahrzeugmechatroniker Andre Bogenschütz aus Bisingen, Jens Hanke Kfz-Technik, Bisingen; Schneidwerkzeugmechatroniker Manuel Maag aus Winterlingen, Firma Gühring, Albstadt; Stuckateur Matthias Laurin aus Albstadt, Stuckateur und Tiefbau Hahn, Stetten a. k. M..