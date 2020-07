Balingen Hahn & Schneckenburger: Gartenschau verwandelt Firmengelände

Weil sich auf dem Gelände Altlasten befinden, erfolgen die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Landratsamt. Mögliche Mehrkosten für belastetes Material sind in der Angebotssumme enthalten. Die Abrissarbeiten sollen im September beginnen, sobald das letzte Pachtverhältnis auf dem Areal, das sich im Eigentum der Stadt befindet, Ende August ausgelaufen ist.

Entstehen wird auf dem Gelände nach den Planungen des Büros Planstatt Senner, das für den nördlichen Bereich des Gartenschauareals von der Schellenbergbrücke bis zur Stadtmühle verantwortlich zeichnet, zur Eyach hin ein kleines grünes Paradies – der sogenannte Erlebniswald. Dabei handelt es sich um die nördliche Fortsetzung des Aktivparks, der anstelle der derzeitigen Tennisplätze in den Eyach-Auen angelegt wird. Dort wird dann für Kinder Platz zum Spielen und Naturentdecken sein, während deren Eltern gemütlich im Grünen und am Wasser sitzen können.

In Fortführung der künftig verkehreberuhigten Hindenburgstraße wird ein eyachbegleitender Fußweg angelegt, sodass man künftig auf beiden Seiten des Flusses zur Stadtmühle spazieren kann. Zwischen der Brücke an der Bizerba-Arena und derjenigen an der Stadtmühle wird es derweil keine weitere Querungsmöglichkeit geben: Der Gemeinderat hatte sich im vergangenen Sommer gegen eine zusätzliche Brücke auf der Höhe der Einmündung des Reichenbachs entschieden.

Die Fläche hinter dem Eyach-Erlebniswald soll im Gartenschaujahr als Ausstellungsareal Verwendung finden. Anschließend soll sie vorzugsweise der Erweiterung des städtischen Bauhofs zur Verfügung stehen.