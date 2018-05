Balingen Hafner-Muschler: Nach Insolvenzantrag geht es weiter

Der Geschäftsbetrieb von Hafner-Muschler war unter der Regie von Kästle seit der förmlichen Eröffnung des Insolvenzverfahrens im März weitergeführt worden. Im Rahmen des Investorenprozesses habe man mit der Konzmann Holding einen Partner gefunden. Konzmann ist in der technischen Gebäudeausrüstung aktiv und verfügt über eine starke Präsenz im Südwesten.

Mit der Übernahme von Hafner-Muschler – samt der verbliebenen 71 Mitarbeiter – werde Konzmann seine lokale Kundenbetreuung erweitern und seine Kompetenz in der Klimatechnik ausbauen. Hafner-Muschler werde, so Kästle, unter der bestehenden Marke weitergeführt und plane, seine Kundenbeziehungen wieder zu intensivieren.

Hafner-Muschler baut seit 90 Jahren Kälteanlagen. 1927 wurde die Firma Kälte Muschler in Stuttgart gegründet, 1963 erfolgte die Gründung der Firma Hafner Kälte- und Klimatechnik in Balingen. Zent Frenger übernahm beide Unternehmen, die 2004 zu Hafner-Muschler verschmolzen wurden. Vor dem Insolvenzantrag waren in Engstlatt rund 120 Mitarbeiter beschäftigt.