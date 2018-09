Balingen Händler müssen draußen bleiben

Auch im Oktober wird es eine Securitymannschaft geben, die darauf achtet, dass niemand mehr an sich rafft, als er der gesunde Menschenverstand erlaubt. Flohmarkthändler erhalten erst ab 16 Uhr Zutritt in die Halle. Der Warentauschtag beginnt um 13 Uhr. Dann haben all diejenigen Einlass, die Waren anliefern. Wurden diese Dinge auf die Tische verteilt, öffnen sich die Pforten für alle anderen Tauschwilligen. Früher zu kommen, so Margot Möck, habe keinen Sinn.

Helfer sind auch in diesem Jahr gesucht und willkommen. Sie treffen sich am Freitag, 26. Oktober, um 18 Uhr in der Eberthalle. Nach der namentlichen Registrierung erfolgt der Aufbau der Tische und der Helfertausch, der sich bereits im April bewährt hat. Denn, so die Macher, wer schafft, der soll auch in Ruhe tauschen können. Wer sich dafür interessiert, am Samstag mit Helferweste für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, kann sich bei Christine Parkner unter fleckengel@gmx.de melden. Wer Waren abzugeben hat, aber am Warentauschtag keine Zeit hat, kann eine SMS an 0152/23 45 08 42 senden. Die Helfer setzen sich mit den Tauschwilligen in Verbindung.