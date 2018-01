Balingen "Haben noch Luft nach oben"

4:0 (2:0) gewannen die Oberliga-Fußballer der TSG Balingen ihren Test beim Verbandsligisten VfL Sindelfingen. Doch das Ergebnis war das Einzige, womit TSG-Cheftrainer Ralf Volkwein so richtig zufrieden war. "Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich nicht einverstanden", sagt der 45-Jährige, "In der ersten Viertelstunde waren wir zu ungeduldig und haben zu ungenau gespielt. Danach ist es etwas besser geworden." Dies zahlte sich denn auch aus: In der 29. Minute chippte Lukas Foelsch den Ball in den Lauf von Kaan Akkaya, der aus acht Metern zum 1:0 für die Eyachstädter einschoss, fünf Minuten später war es erneut Foelsch, der einen Freistoß von der rechten Seite zu Akkaya bracht, der von der Grundlinie zurücklegte auf Hannes Scherer, der das 2:0 markierte. Aber auch der VfL hatte in der Schlussphase der ersten Hälfte ein paar gute Gelegenheiten, scheiterte aber an TSG-Goalie Julian Hauser.

In der Pause wechselte Volkwein gleich mehrfach aus. Aber es blieb dabei; es war nicht der Tag der TSG. "Wir haben uns viele technische Fehler und Fehlpässe geleistet und Sindelfingen besser ins Spiel kommen lassen", sagt Volkwein, der sich aber auf Torhüter Marcel Binanzer verlassen konnte, der mehrmals den Anschlusstreffer des VfL verhinderte. In der Schlussphase fielen dann doch noch Tore, als Noah Sauter eine scharfe Hereingabe von Niklas Schäuffele in den Strafraum zum 0:3 ins eigene Netz abfälschte und Patrick Lauble einen Konter zum 4:0 -Endstand (90.)für die TSG abschloss. "Wir haben noch viel Luft nach oben", konstatierte Volkwein nach der Partie, der im nächsten Testspiel am Dienstagabend gegen Verbandsligist FC 07 Albstadt eine klare Leistungssteigerun erwartet.

Die Nullsiebener waren am Wochenende ebenfalls im Testspieleinsatz und trennten sich dabei vom südbadischen Landesligisten SC Pfullendorf 1:1 (0:0)-Unentschieden. "Für den ersten Auftritt war es ganz okay", sagt der Albstädter Sportvorstand Rolf Niggel, "Die Jungs haben nach zwei Wochen harter Vorbereitung eine engagierte Leistung gezeigt. Wir haben gut kombiniert, hatten ein gutes Aufbauspiel und uns eine Vielzahl von Chancen erarbeitet. Einziges Manko war die Chancenverwertung." So blieb es beim einzigen Albstädter Treffer von Andreas Hotz, der nach Schuss von Hakan Aktepe, den Nachschuss zum 1:0 ins Pfullendorfer Gehäuse einschoss (66.). Doch nur wenig später gelang den Gästen aus dem Linzgau noch der 1:1-Ausgleich (73.), bei dem es am Ende blieb.