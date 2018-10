Balingen Gutes tun und dabei noch gewinnen

Wie Franziska Schneider von der ISBA sagte, seien die 4000 Engel aus Edelstahl gefertigt und – umgeben mit mehreren Ringen in Herzform – als idealer Schmuck für den Weihnachtsbaum konzipiert. Ein Engel kostet zehn Euro. Verkauft werden sie ab 22. Oktober. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Zollernalb, Holger Klein, betonte, dass man mit der Aktion in den vergangenen Jahren schon die DRK-Rettungshundestaffel, das Frauenhaus und den Verein Feuervogel sowie das Sozialkaufhaus unterstützt habe.

Vom "Glückskaffee", so Corinna Linke von der Lebenshilfe, werden ab 24. Oktober 3000 Packungen verkauft. Auf den Verpackungen befinden sich die Losnummern. Der Röstkaffee stammt vom Kaffeewerk Zollernalb. Am 11. November werde man die Aktion beim Heimspiel des HBW gegen Hüttenberg in der Sparkassen-Arena vorstellen, außerdem sei man beim verkaufsoffenen Sonntag in Balingen dabei. Der Erlös kommt der Tagesstätte in Hechingen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung zugute.