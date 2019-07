Balingen Gutes Miteinander beim Bang Your Head

Im Bereich des Heavy Metal breche die alte Generation an Bands langsam weg, musikalisch müssten sie sich zwangsläufig Schritt für Schritt umorientieren. Er wolle künftig noch mehr auf jüngere und kleinere Bands setzen.

"Es gibt keinen Grund zum Meckern"

"Für uns hat sich nichts geändert, wir finden das Bang Your Head wie jedes Jahr einfach nur geil", meint Michael. Er und seine Truppe kommen seit Jahren aus Niedersachsen an den Fuß der Schwäbischen Alb. Natürlich könne man sich immer Bands wünschen, die noch nicht in Balingen gewesen seien. Ozzy Osbourne zum Beispiel. Ein Wunsch, der nicht nur bei ihm schlummert. "Aber es gibt trotzdem keinen Grund zu meckern, einen meiner Favoriten habe ich gerade mit Sorcerer gesehen."

Ähnlich äußert sich auch Nadine, die mit ihrer Freundin aus Stuttgart angereist ist. "Klar gibt es immer Bands, die ich hier auf dem Platz gerne auch noch gesehen hätte, aber ich denke Kaliber wie Aerosmith oder auch Metallica sind einfach nicht realistisch."

Die Bandauswahl in diesem Jahr ist für Chiara und Paola kein Thema. Die beiden Frauen sind extra aus Italien gekommen, um unter anderem die norwegische Hard-Rock-Band Audrey Horne zu sehen. Und natürlich auch noch Autogramme zu bekommen. Geduldig stehen sie deshalb in der Messehalle in der Reihe und warten, bis sie zu den Musikern dürfen – und dann bekommen sie auch noch ein Bild mit der Band.

