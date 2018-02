Balingen Gute Perspektiven

Rund um den Vortrag "Wir geben Stoff – Textile Ausbildungsberufe" ab 10.30 Uhr präsentieren heimische Textilbetriebe bei der Börse eine Branche im Wandel. Gerade im Textilbereich ist die Entwicklung rasant, so dass Jugendliche spannende Perspektiven in zahlreichen textilen Ausbildungsberufen haben.

Ob handwerkliche Arbeit, Produktion in modernen Maschinenparks, kreative und innovative Lösungen mit technischen Textilien, Kundenbetreuung oder Qualitätskontrolle – die Branche bietet zukunftssichere Berufsaussichten. Nirgendwo sonst in Baden-Württemberg ist der Anteil der Textil- und Bekleidungsberufe höher als in der Region.

Unternehmen aus dem Kreis präsentieren sich