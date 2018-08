Balingen "Gute Chance, bei der man echt gefördert wird"

Balingen. Seit nunmehr zwölf Jahren werden junge Menschen, die nach der Schule keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, in den Unterrichtsräumen der DAA in den Kernfächern beschult und machen parallel dazu Praktika in verschiedenen Berufen. "Der Schulunterricht orientiert sich an der Zeit, die die Jugendlichen in den Betrieben sind", sagt Rainhard Roscher, der Leiter der Balinger Bildungseinrichtung. Von Seiten der Betriebe gebe es eine "hohe Bereitschaft, diesen Leuten eine Chance zu geben".

Auch der soziale und interkulturelle Aspekt komme nicht zu kurz: Neben dem Unterricht in Deutsch, Mathematik und Informatik werden unterschiedliche Projekte organisiert: "Es wurden Geschenkdosen gestaltet, Mülleimer bemalt, innerhalb eines Integrationsprojekts wurden eine Moschee, die Hechinger Synagoge und die christliche Kirche besucht, im Hochseilgarten ging es darum, dass in Extremsituationen auf den anderen Verlass sein muss", zählt Roscher auf.

Stichwort Integration: In ausgeliehenen Rollstühlen seien die jungen Menschen in der Stadt unterwegs gewesen, um zu erfahren, wie man sich als Mensch mit Behinderung fühlt, und beim internationalen Kochen habe man Speisen aus anderen Ländern kennengelernt. Immer wieder seien Politiker zu Besuch gewesen, und manch ein Projekt sei von den Jugendlichen auch von A bis Z selbst organisiert worden. Beispielsweise die Ausfahrt in den Europapark Rust.