Balingen "Gucci" löst alle Aufgaben mit Bravour

Beim Schutzdienst wurde das richtige Verhalten des Hundes und seines Halters bei diversen Szenarien wie der Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase und bei einem Überfall bewertet. "Die Hunde müssen die Prüfungskriterien erfüllen, um in die Zucht zu kommen. Es ist daher unser Wunsch, dass sich die Rasse weitervermehrt", so der Vorsitzende Detlef Ohm. "Einen guten Hundehalter zeichnet aus, dass er den Hund motivieren kann und dass er ständig mit Spaß an der Sache arbeitet", erklärt er das Erfolgsrezept.