Balingen Grundstein für China-Austausch ist gelegt

Als Höhepunkt und Abschluss der deutschen Wochen in Xi’an gab es Preisverleihungen an verschiedene Studenten und Studentengruppen sowie Darbietungen in der gut gefüllten Aula. Die Volkstänzer präsentierten zudem ein Kulturprogramm.

Gastgeber singen mit

Spontan sangen die chinesischen Gastgeber ein deutsches Lied mit, es wurde gemeinsam getanzt und musiziert. Dabei entstand eine "ganz tolle Atmosphäre", wie Manfred Stingel berichtet.

Bei der Verabschiedung meinte Prodekan Zhang, die jungen Leute aus Deutschland sollten bald wieder nach Xi’an kommen.