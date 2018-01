Balingen Grundsicherungs-Betrüger schrammen an Gefängnis vorbei

Das Ehepaar, beide Bezieher von Grundsicherung, hatte dem Jobcenter des Zollern­albkreises über Jahre hinweg falsche Angaben zur familiären Situation und zu Einkommen gemacht – und, was am schwersten wog, zwei Erbschaften in Höhe von zusammen rund 120 000 Euro verschwiegen. So gaben sie an, lediglich in einer Haus-, nicht aber in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt zu haben – was jeweils zu höheren Grundsicherungszahlungen des Jobcenters geführt hatte. Der Mann hatte zudem verschwiegen, Einkünfte gehabt zu haben. Der gesamte Schaden ("Überzahlung") belief sich nach Berechnung der Staatsanwaltschaft Hechingen auf rund 23 000 Euro.

Als "besonders unverfroren" wertete Richterin Kurz den Umstand, dass die 56-Jährige zwei Erbschaften gegenüber dem Jobcenter nicht angegeben hatte – die eine spülte der Frau rund 110 000 Euro, die andere rund 11 000 Euro in die Kasse. Die Erbschaften hätte sie laut Gesetz angeben müssen, da dadurch der Anspruch auf Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch zumindest zeitweise nicht mehr gegeben gewesen wäre. Stattdessen verschwieg sie diese besonderen Einkünfte – und bezog weiterhin Unterstützung. "Damit", so Richterin Kurz, "haben Sie widerrechtlich auf Kosten derer gelebt, die tagtäglich arbeiten gehen und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen."

Die beiden Angeklagten hatten die Taten vor Gericht vollumfänglich eingeräumt. Es tue ihr Leid, sagte die 56-Jährige, wenn sie könnte, würde sie alles rückgängig machen. Von einem "Riesenfehler" sprach ihr Mann. Die Reue nahm ihnen Richterin Kurz indes nicht so ganz ab: Schließlich hätten sich die Betrügerein über Jahre hingezogen und mit jedem erneuten Antrag auf Grundsicherung fortgesetzt.