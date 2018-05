Balingen Grund zur Freude trotz Niederlage

Zuletzt zeigte sich die TSG Balingen formverbessert, doch die Leistung der Elf bei der 0:3-Niederlage gegen den VfB Friedrichshafen war ein Rückfall in alte Zeiten. "Das war nichts bei uns. Friedrichshafen hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Dieses Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wieder", redete Balingens Interimstrainer Alexander Schreiner Klartext. "Das war ein gebrauchter Tag für uns. Wir haben schlecht gespielt und uns viele eigene Fehler geleistet", zeigte sich auch Balingens Spielleiter Nicco Walter mit dem Auftritt seiner Elf nicht einverstanden. "In der torlosen ersten Halbzeit war unsere Leistung noch relativ OK, aber in den zweiten 45 Minuten war der Gegner uns in allen Belangen überlegen, sowohl in kämpferischer, als auch in läuferischer Hinsicht. Zudem waren sie auch im Kopf schneller als wir", analysiert Schreiner die beiden Halbzeiten. Zudem wurde der Balinger Zweiten ein laut Schreiner "klarer Foulelfmeter" verwehrt. "Der 1:2-Anschlusstreffer hätte die Sache vielleicht noch einmal spannend gemacht, aber letztendlich waren wir schlechter als der Schiedsrichter", geht Schreiner auf diese Szene ein.