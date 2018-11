Balingen Grünes Licht für Wohnkomplex in Dürrwangen

Ob das Vorhaben zu Konflikten mit den Nachbarn an der Balinger Straße führe, weil sie einen "Klotz" vor die Tür gestellt bekommen, müsse man sehen, sagte OB Reitemann. Was die Abstände angehe, müssten sich die Bauherren natürlich an die gesetzlichen Vorschriften halten. Grundsätzlich aber seien Neubauten nicht verboten und gerade an dieser Stelle im Sinne der innerörtlichen Entwicklung zu begrüßen. Baudezernent Wagner meinte, dass der Neubau aufgrund seiner Lage auf dem Grundstück wohl nur zu geringen Beeinträchtigungen der Nachbarn führen werde.