Balingen Grünes Licht für Bizerba-Arena

Die Kosten für den Umbau belaufen sich für die Stadt auf rund 250 000 Euro; unter anderem wird ein separater Eingang für Gästefans angelegt, eine Zaunanlage beschafft und eine Stufenanlage auf der Gegengeraden angelegt (wir berichteten). Werner Jessen (Freie Wähler) sagte, er freue sich für den Erfolg der Balinger Fußballer, bedauere es aber auf der anderen Seite, dass die Stadt wegen "Chaoten" und "Gewaltfans" in die eigentlich regionalligataugliche Bizerba-Arena viel Geld investieren müsse. "Das tut mir in der Seele weh", so Jessen. Mitleid habe er, sagte Jessen weiter, mit den Anliegern rund ums Stadion sowie jenen, die an der Strecke zwischen dem Balinger Bahnhof und dem Stadion zuhause sind – diese würden die künftigen Regionalliga-Gästefans wohl hautnah erleben.