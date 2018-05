Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat bei herrlichem Wetter den Verein Mellifera in Rosenfeld besucht. Sarah Bude empfing die vielen Besucher und schilderte das Entstehen und Wirken des Vereins. Danach ging es zum Bienenlehrpfad, wo zahlreiche Fragen über die Bienenhaltung, historische Hintergründe und die aktuellen Gefahren beantwortet wurden. Sarah Bude nahm dabei eindeutig die Landwirtschaft und die Kommunen in die Pflicht. Die Honigbienen würden noch recht gut gepflegt und gefüttert, aber ihre Artgenossen und Insektenkollegen fänden immer weniger Nahrung, was zu einem alarmierenden Rückgang der Population führe. Foto: Privat