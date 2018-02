Balingen Grüne Drachen aus Marzipan

Reutlingen. 20 Auszubildende im dritten Lehrjahr haben die Teilnahmebescheinigung am zweiwöchigen überbetrieblichen Ausbildungs-Lehrgang zum Thema "Rationelle Techniken der Herstellung von speziellen Konditorei-Erzeugnissen" erhalten. Was auf dem Papier recht trocken und technisch klingt, macht in Wirklichkeit einiges her.