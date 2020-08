Balingen Großer Ansturm auf Corona-Tests

Gründe dafür seien freiwillige Tests für Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen, die durch die Bundesregierung veranlasst wurden, teilt das Landratsamt mit. Auch gebe es eine steigende Zahl an Reiserückkehrern und vermehrt Menschen mit Erkältungssymptomen.

Mit mehr als 220 Testungen am Montag und mehr als 150 Testungen am Dienstag seien die Beschäftigten der Corona-Einheiten mehr als ausgelastet gewesen. Die Anzahl an Tests liege damit um ein Vielfaches höher als noch vor den Sommerferien.