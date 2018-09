Balingen Große Augen auf kleinen Fischen

Balingen. In der Eberthalle hat am Samstag zum zwölften Mal eine Zierfisch- und Pflanzenbörse stattgefunden. Das Event wird jedes Jahr vom Verein Aquarien- und Terrarienfreunde organisiert. Es wurden in der Halle Zierfische, Wasserpflanzen und Zubehör für das Aquarium von 14 Händlern zum Kauf angeboten. Unter anderem gab es Süßwasserfische zu erwerben, außerdem diverse Wasserpflanzen. Dieter Jenter, der Vorsitzende der Aquarien- und Terrarienfreunde, ist zufrieden mit der Resonanz: "Es waren auch schon mal mehr Händler da, aber diese Zahl passt jetzt ganz gut. Die Größe der Halle reicht aus, und jeder Händler macht genug Umsatz."