Balingen Großartiges Show-Konzert in der Stadthalle

Die Moderatorin Carina Hahn kündigte mit "Pilatus, Berg der Drachen" von Steven Reinecke ein imposantes Werk über die Geschichte des Schweizer Bergmassivs an. Mit vielen Effekten intonierte das Orchester dieses, wobei alle Register zu Höchstleistungen aufliefen.

Im zweiten Konzertteil überraschte das Orchester sein Publikum mit einem Flash-Mob. Dazu hatten sich die Musiker in der ganzen Halle verteilt und stimmten mit den Klängen von "Let’s get Loud" auf die "Showtime" mit dem Spandalenballett ein. Hier brillierten Daniel Grespan und Alexander Butz mit solistischen Einlagen. Den Geist von "Elvis in Concert" zauberte dann das Blasorchester in einer Komposition von Peter Kleine Schaars auf die Bühne der Stadthalle.

Mit witziger Mimik und Gestik eroberte das Spandalenballett als Geister verkleidet mit "Beetlejuice" und "Jump in the Line" von Harry Belafonte die Bühne. Dabei brachten die Tänzerinnen das Publikum auch mit akrobatischen Einlagen zum Staunen.

Während das Spandalenballett sich für den Schlussvortrag in die Gardekostüme umkleidete, lieferte das Blasorchester mit dem "Song für Japan" einen eindrücklichen Beweis für seinen hohen klanglichen Leistungsstand. Raphaela Schmoller (Horn) und Raphaela Lohrmann (Posaune) leiteten mit in das ruhig gefasste Stück von Steven Verhelst ein, welches nach dem Tsunami im Jahr 2011 entstanden ist. Bilder auf der Leinwand über der Bühne erinnerten die Zuhörer an die Katastrophe.

Einen gelungenen Schluss des Konzertprogrammes intonierte das Roßwanger Orchester mit Themen aus "Lord of the Dance", "Ode an die Freude" und "Pomp and Circumstance". Dazu begeisterten die Geislinger Tänzerinnen mit einem eindrucksvollen Gardetanz. Lautstark forderten die Zuhörer zwei Zugaben, die einen gelungenen Konzertabend krönten.

Mit einem Scheck über 1500 Euro überraschte Dennis Eger als Vertreter der Volksbank Hohenzollern-Balingen während des Konzerts. Er überreichte diesen als Dankeschön für die kulturellen Leistungen des Höchststufenorchesters an die Vorsitzende Yvonne Hahn.