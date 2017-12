Balingen Grenzwerte sind deutlich unterschritten

Balingen (det). Seiner Ansicht nach hätte sich dann der ganze bürokratische Aufwand vermeiden lassen, "viele Sorgen wären uns und Autofahrern erspart geblieben".

Jessen reagierte mit seinen Äußerungen in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag auf die Mitteilung der Verwaltung, dass auch die neueste Stickoxid-Messreihe eine "deutliche Unterschreitung" der Grenzwerte ergeben habe. Weil im Falle der Wilhelmstraße und der Bahnhofstraße keine Erhöhungen mehr zu erwarten seien, werde dort die Stadt über 2017 hinaus keine Messungen mehr vornehmen. In der Schömberger Straße in Endingen werde das Land die Messstelle weiter betreiben. "Wir sind gespannt, was dabei herauskommt", sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann mit Blick auf 2020 und die dann abgelaufenen drei Jahre, nach denen eine Umweltzone wieder aufgehoben werden kann – sollten die Grenzwerte unterschritten bleiben.