Balingen Grenzwert deutlich unterschritten

Wie das Landesverkehrsministerium am Donnerstag mitteilte, liegt der an der Messstation an der Bundesstraße 27 in Endingen von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ermittelte vorläufige Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid bei 27 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Dass der Jahreswert sich derart entwickeln würde, hatte sich bereits mit Veröffentlichung des Halbjahreswerts abgezeichnet; dieser lag bei 30 Mikrogramm. Dass er nun im vorläufigen Jahresmittel noch niedriger liegt, macht das Aus für die Umweltzone noch wahrscheinlicher.