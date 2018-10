Balingen Gremium will zweigleisig fahren

Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann zeigte sich "überrascht" von den Anträgen. Er habe die Forderungen nach weiteren Bebauungsgebieten "noch in den Ohren", gerade von den Freien Wählern. Er riet, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen, also den Aufstellungsbeschluss zu fassen und in einer Sondersitzung über Alternativen zu diskutieren.

Hinsichtlich der geforderten Nachverdichtung gab Reitemann zu bedenken, dass dies auch bedeute, in die Höhe zu bauen. Auch wies er darauf hin, dass trotz der bestehenden rund 340 Baulücken im Stadtgebiet der Bedarf an Bauland dennoch "bei weitem" nicht zu decken sei. Der OB plädierte daher für den Aufstellungsbeschluss, um in absehbarer Zeit in einem "idealen" Baugebiet weitere Bauplätze zur Verfügung stellen zu können. Er betonte zudem, dass in Balingen nicht nur auf der grünen Wiese gebaut werde, und verwies auf die Baugebiete "Urtelen" und "Etzelbachstraße".

Dietmar Foth (FDP) machte deutlich, dass durch einen Aufschub nichts zu gewinnen sei. Dieser ist nach Ansicht von Klaus Hahn (CDU) nur das "falsche Signal" für die, die in Balingen bauen wollen. Eine Vertagung sei auch "inkonsequent", nachdem in den vergangenen Jahren stets neue Baugebiete gefordert wurden. Und für Angela Godawa (SPD) ist "Stapfel" auch keine "Außenentwicklung", sondern eine "Arrondierung", weshalb auch sie sich für die Ablehnung der Anträge aussprach und wie Werner Jessen (Freie Wähler) eine intensive Beschäftigung mit der Nachverdichtung forderte.

Einen Teilerfolg konnten die Grünen aber doch noch verzeichnen: Der Gemeinderat war mit großer Mehrheit dafür, die Verwaltung zu beauftragen, Antworten zu geben auf Fragen, die die Grünen aufgelistet hatten: Wo ist in Balingen Nachverdichtung im bestehenden Siedlungsraum möglich? Können rückübereignete Bauplätze erworben werden? Ist eine höhere Bauweise möglich? Gibt es Indus­triebrachen, die zu Bauland umgewidmet werden können?