Balingen Gremium äußert erste Wünsche

Vier Investoren hatten Interesse am Projekt gezeigt. Nun muss nur noch der Gemeinderat über den Verkauf des Grundstücks zwischen Römerstraße und Lochenbad entscheiden. "Dann kann mit den Planungen begonnen werden", hielt Ortsvorsteher Wolfgang Schneider in der Sitzung des Ortschaftsrats fest.

Er machte auch deutlich, dass dann auch das Gremium seine Vorstellungen und Wünsche äußern könne, damit sie eventuell in die Planungen aufgenommen werden. In ersten Diskussionen hätten sich die Ratsmitglieder unter anderem für eine Winkel-Form des Gebäudes ausgesprochen. Wichtig sei auch, zu klären, ob Betreutes Wohnen in das Vorhaben integriert werden könne, im Gebäude der Senioreneinrichtung oder separat in unmittelbarer Nähe.

Kurt Haigis gab zu Bedenken, dass ein weiteres Gebäude auf dem Grundstück nur in Richtung Süden platziert werden könnte, da zum Lochenbach hin eine Ausweitung des Projekts nicht möglich sei. Es gebe auch die Möglichkeit, Betreutes Wohnen in einem "Stock obendrauf" unterzubringen.