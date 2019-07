Balingen Grandioser Abschluss beim Bang your Head

Trotz der nicht gerade idealen äußeren Bedingungen hat das Deutsche Rote Kreuz beim diesjährigen Bang Your Head kaum einschreiten müssen. "Ein Mann hatte sich mit der Inhalation von Lachgas in eine gesundheitlich kritische Situation gebracht", sagt DRK-Einsatzleiter Jens Stingel. Der Mann musste am Donnerstagabend nach der notärztlichen Untersuchung vor Ort in eine Klinik. Aufregung herrschte auch am Samstagabend im Behandlungsbereich. Ein 22-Jähriger klagte über Unwohlsein und musste vom behandelnden Notarzt überzeugt werden, sich untersuchen zu lassen. Während der Untersuchung ging der Patient schnell in einen lebensbedrohlichen Zustand über. "Mit Verdacht auf eine akute Herzerkrankung brachten wir den Mann in eine Klinik", erklärt Kreisverbandsarzt Dr. Severin Neher.

In der Summe zählte das DRK 276 Hilfeleistungen, 16 Festivalbesucher kamen in die Klinik. Bereits von Mittwoch bis Donnerstag gab es 92 Hilfeleistungen. Allein am Freitag waren bis zur Nacht erneut 91 Patienten beim DRK. Mit gut 50 DRK-Helfern gilt der Sanitätswachdienst beim Bang Your Head als eine der größten Veranstaltungen im Zollernalbkreis.

