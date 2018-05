In der Balinger Rathausgalerie sind die Vorbereitungen für die Ausstellung "Jörg Immendorff – Grafik" im Gange. Kurator Rudolf Greiner – er hält das Bild "Ohne Titel (selbst als Don Quichotte)" in den Händen – hat am Donnerstag damit begonnen, 40 Werke des 2007 verstorbenen Künstlers aufzuhängen. Immendorff, der mit Markus Lüpertz, Georg Baselitz und A.R. Penck die "Viererbande" bildete, wird als der bundesdeutsche Geschichtsmaler schlechthin bezeichnet und verstanden. Er fertigte in seinem Gesamtwerk zahlreiche Druckgrafiken, die er im Siebdruckverfahren, als Linolschnitte, Lithografien oder Holzschnitte umsetzte. Einen Überblick über seine Arbeiten und Themen wird in der Rathausgalerie Balingen aufgezeigt. Die Ausstellung wird durch Skulpturen und Unikate auf Papier ergänzt. Die Vernissage ist am kommenden Mittwoch, 9. Mai, ab 19.30 Uhr. Die Ausstellung dauert bis 7. Juli. Foto: Hauser