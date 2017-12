Balingen Grachmusikoff zum letzten Mal auf Tour

Tübingen. Auf ihrer Abschiedstour sind die Herren von Grachmusikoff am 26., 27. und 28. Dezember jeweils ab 20 Uhr im Tübinger Sudhaus zu hören. Grachmusikoff das letzte Mal auf der Bühne: ein Termin, den man nicht verpassen darf. Die Veranstalter versprechen ein Konzert, das für immer in Erinnerung bleibt. Neben der alten Mixtur aus Blues, Balladen und Blasmusik, mit der die Band in den Achtzigern berühmt geworden ist, erweitern heute cooler 1970er-Rock, Ukulele-Reggae und pikante Zotenlieder das Spektrum von Grachmusikoff.