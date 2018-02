Balingen "Gottes Schöpfung ist sehr gut"

Balingen. Die Veranstaltung organisieren Ulrike Erath, Pastoralreferentin der katholischen Gemeinde Heilig Geist, und Christine Widmann, die Frau des evangelischen Dekans, ganz im Zeichen der Ökumene. 80 bis 100 Frauen erwarten sie dazu.

Die Organisatorinnen weisen darauf hin, dass die Aktion in Balingen nur ein kleines Fragment einer globalen Aktion ist: Der gleiche Gottesdienst wird weltweit in fast 100 Sprachen gefeiert. "Das Weltumspannende hat mich an der Idee am meisten fasziniert", freut sich Erath.

Im Mittelpunkt steht 2018 der südamerikanische Staat Surinam, genauer gesagt: der Glaube und das Leben der Frauen dort. Der Idee des Tags entsprechend wird ihre Situation in der ehemaligen niederländischen Kolonie im Rahmen eines Gottesdiensts vorgestellt.