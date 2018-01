Balingen Gottes "Ja" gilt ein ganzes Leben lang

So ist es bei der Taufe auch: Gottes "Ja", das er einem Menschen in der Taufe zusagt, nimmt er auch nicht zurück, sondern es gilt, was auch immer im Leben geschehen mag. Besonders schön war, dass in dem Familiengottesdienst nicht nur über die Taufe und ihre Bedeutung nachgedacht wurde, sondern auch ein Kind getauft wurde, so dass alle Kinder eine Taufe miterleben und beobachten konnten, was geschieht, wenn man getauft wird. So war es ein fröhlicher Gottesdienst für Groß und Klein, in dem die Gemeinde an das Geschenk der Taufe erinnert wurde.