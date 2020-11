Balingen Glücksmomente – auch in schweren Zeiten

Zollernalbkreis. Auch jetzt, in Zeiten von Corona, obwohl es durch die Pandemie "etwas schwierig" geworden sei, versucht die Aktion "Glücksmomente", Schwerkranken besondere Wünsche zu erfüllen. Manches sei wegen der Pandemie aber schlicht nicht möglich gewesen. Zum Beispiel ein Besuch beim Bang Your Head oder im Freizeitbad. Sie persönlich habe eine Fahrt mit einer Familie in die Wilhelma besonders berührt, sagt Nathalie Hahn, die die "Glücksmomente" federführend betreut: "Die Mutter hatte eine Hirnblutung und lebt seither in einem Pflegeheim für Senioren. Für den Vater und die beiden etwa zehnjährigen Kinder wurde das ganze Leben durcheinandergeworfen. Er sagt, er sei verheiratet ›und doch nicht‹. In der Wilhelma hat die Frau erstmals wieder Reaktionen gezeigt, ihr Zustand hat sich seither zunehmend verbessert."