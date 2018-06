Balingen Glück im Spiel, Freude beim Lesen

Bis es tatsächlich losgehen konnte, musste indes einiges geklärt werden. Enorm hilfreich war dabei, dass Ulrike Erath nicht nur als Religionslehrerin am Gymnaisum, sondern auch als Klinikseelsorgerin tätig ist. Sie kennt die Leute, sie kennt die Strukturen, sie weiß, wie man so etwas am besten einfädelt. Im Februar ging’s los.

Seitdem sind ein Mal in der Woche Schüler des Gymnasiums zu Gast, nicht auf allen Stationen, sondern immer und ausschließlich in der Geriatrie. Dort werden ältere Patienten behandelt. Neben der Versorgung akuter und chronischer Krankheiten geht es auch um Prävention und Rehabilitation. Die Patienten sind oft länger dort. Einen Teil der Behandlung in Form von Unterhaltung, Animation, geistiger Herausforderung und Bewegung steuern die Schüler bei, auch und vor allem mitmenschlichen Kontakt.

In kleinen Gruppen besuchen die Fünft- bis Zwöltklässler die Senioren. Es wird gesungen, gebastelt und gemalt, es werden Witze erzählt. Die Schüler überlegen selbst, was sie am liebsten mit den oder für die Patienten machen wollen. Oft wird auch improvisiert. So wie an diesen Tag: Vincent Simonis liest ein Stück aus den "Montagsgedichten" von Erich Kästner, aber das Zuhören fällt den Patienten schwer. Dann wird eben schnell das große "Mensch ärgere dich nicht" herausgeholt. Als Simonis die Figur einer Patientin herausgekelt, sagt er ihr keck: "Pech im Spiel, Glück in der Liebe!" Die ältere Frau lacht: "Was? Das weißt du auch schon?"

Bis zu den Sommerferien stehen die Termine für "Abwechslung im Klinikalltag" fest. Schüler dafür zu finden sei kein Problem gewesen, sagen Michaela Mühlebach-Westfal und Ulrike Erath. Sie hoffen, die Nachmittage und damit auch das Miteinander zwischen dem Gymnaisum und dem Balinger Krankenhaus langfristig etablieren zu können. Eine Überlegung: Schüler der Klasse 9 könnten die Nachmittag künftig im Rahmen des Sozialpraktikums auf die Beine stellen und betreuen. Aus einer kleinen Idee würde damit eine festes Projekt.