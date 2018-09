Balingen Gläubige stimmen in der Kirche "Pace" und "Salam" an

Birgit Wurster bat die Zuhörer, sich in die Situation Geflüchteter hinein zu versetzen, in Menschen, die alles Vertraute zurücklassen mussten, sich auf lebensgefährliche Wege begeben; an die tausenden Toten im Mittelmeer. Statt die Fluchtursachen zu bekämpfen, werde eine tödliche Abschottungspolitik betrieben. Darüber hinaus gefährdeten das eigene Konsumverhalten und der Lebensstil die Lebensgrundlagen in anderen Ländern. Dies ehrlich wahrzunehmen, eröffne Zukunft.

Die Pfarrerin bat um die Bereitschaft, Leben zu teilen, um die Offenheit, sich auch selbst verändern zu lassen. Frieden – dieses Wort sei Begrüßung und Abschied in zahlreichen Sprachen. Wurster lud die Anwesenden ein, dieses Wort in verschiedenen Sprachen auszusprechen. Und so erklangen "Schalom" und "Salam", "Pace", "Paix" und "Pax", das norwegische und schwedischen "Fred", das polnische "Spokój".

Mit dem Austausch des Friedensgrußes unter den Anwesenden und dem Vaterunser endete die ökumenische Feier.