Balingen Glänzender Abschluss

"Wir haben Neuhausen selbst noch einmal ins Spiel gebracht", berichtet Coach Benjamin Groetzner. Die Abwehr habe immer super gestanden – allerdings verdaddelten seine Spielerinnen zehn Minuten vor Spielschluss einige Bälle im Angriff. "Das ist völlig verständlich, für die Mannschaft war die Partie eigentlich gelaufen. Aber so haben wir den Gegner nochmal angefeuert", sagt er. In einer Auszeit brachten Gülfidan Balci und er das Team wieder auf Spur – am Ende stand die souveräne Führung. "Wir haben gezeigt, weshalb wir verdient an der Tabellenspitze stehen", so Groetzner.

Für ihn und Balci geht es in der nächsten Saison dennoch nicht weiter beim TVW. Ganz den Rücken kehren werden sie dem TVW aber nicht. "Wir sind ja nicht im Streit auseinander gegangen", sagt Groetzner, "ich musste mit den Mädels darauf einschlagen, dass ich nächste Saison zum Auftaktspiel komme und das werde ich natürlich auch machen. Wir haben, denke ich, das Optimum aus der Mannschaft herausgeholt. Ich hoffe, die Mädels können mit ihrem neuen Trainer an ihre Leistung anknüpfen." TV Weilstetten: Falter, Bellmann, Weckenmann; Zanger (5), Fischer (2), Terendy (6), Pagalies (2), Klaiber (2), Bohn (1), Friedrich (9/6), Schäfer (3/1), Fuhrmann (2).